- Zauške dugo nisu bile viđene, ali s obzirom na to da roditelji izbegavaju da vakcinišu decu ova zarazna bolest se opet javila. Pretpostavljam da se radi o mališanu koji još uvek nije vakcinisan. Bolest prolazi sama od sebe, ali kod muške dece može da izazove probleme sa testisima. To nisu često slučajevi u praksi, ali u literaturi jeste zabeleženo. Manifestuje se kao virusna infekcija sa tipičnim simptomima: malaksalost, povišena telesna temperatura, dete odbija da jede, a onda se pojavi otok žlezda iza ušiju. To ume da bude bolno i potrebno je javiti se lekaru. Dete mora da miruje, da ne ide u vrtić je ako jedno dete ode u kolektiv zaraziće i drugu decu koja nisu vakcinisana. Zauške za sada ne bi trebalo da se šire, ali neophodno je pratiti situaciju - naglasio je dr Milićević i dodao: