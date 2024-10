U Srbiji će ove nedelje jutra biti hladna, mestimično i maglovita sa slabim prizemnim mrazom. Očekuje se pretežno sunčano vreme sa najvišom temperaturom u granicama proseka za ovaj period godine. Od petka u košavskom području jugoistočni vetar ponovo će biti u pojačanju, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je objavio i sezonsku prognozu vremena do aprila 2025. godine u kojoj najavljuje da će novembar biti topliji i prosečno vlažan.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1.2 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost novembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.7 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u novembru biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom novembra biće oko 12.2 stepena - navodi se u prognozi i dodaje:

Nebojša Mandić

- U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom novembra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini novembarska suma padavina iznosiće oko 43 mm.

Decembar blaži i prosečno vlažan

- Srednja minimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1 do 2 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1.5 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 7.0 stepeni. Mesečna suma padavina tokom decembra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 47 mm.

Petar Aleksić

Prema najavi RHMZ januar će biiti takođe blaži i prosečno vlažan mesec.

- U trećoj dekadi januara mogući umereni do jaki jutarnji mrazevi. Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko 0.5 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 6.0 stepeni. U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom januara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 37 mm - navodi RHMZ.

Petar Aleksić

Blag februar

Prema sezonskoj prognozi za februar mala je verovatnoća za pojavu jakih mrazeva.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1.0 do 2.0 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2.7 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 1.0 do 2.0 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 9.6 stepeni. Mesečna suma padavina tokom februara biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 15 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 55 mm.

Mraz u martu

RHMZ najavljuje i da će mart u celoj Srbiji biti blaži i prosečno vlažan, a moguća je pojava slabog do umerenog mraza.

RINA

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 4.7 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 12.7 stepeni. U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 43 mm.

April će u celoj našoj zemlji biti takođe blaži i prosečno vlažan, a u prvoj dekadi meseca moguća je pojava slabog do umerenog mraza.

Mondo/Stefan Stojanović

- Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha oko 9.7 stepeni. U većem delu Srbije srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini, Šumadiji i Negotinskoj Krajini zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 0.5 višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 18.5 stepeni. Mesečna suma padavina tokom aprila biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 53 mm.