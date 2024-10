- Viktor ima problem sa tim hormonom rasta i sa iščašenjem čašice . Uspešno je operisan, ja ga sada bockam svako veče. Ima tu malo problema sa ampulama i podigao je taj genetski potencijal. Vidi se da raste od 2016. godine, baš sam zadovoljan. Imao je tri operacije u Rusiji i sada je čašica na svom mestu. Sada nosi aparat jedno mesec dana i rešićemo to pitanje kroz oporavak. Nakon toga će da nosi longetu pa će biti to dobro - priča Goran.

- Izuzetan je borac, trpela je nekada jake bolove , a posle mnogobrojnih operacija sada je dobro. Ona ima urođen deformitet, a to je nedostatak glavne potkolenične kosti . Ona je rođena bez cevanice, to se događa jedan prema milion rođenja, ali hvala bogu što je preživela. U Rusiji je imala dvadesetak operacija - objašnjava Goran.

- U Rusiji sam imao tri operacije i nije toliko bolelo. Svaka je trajala po dva sata. Sada ide na bolje, vidi se da je čašica na mestu. Malo me je to pogodilo od nekih drugara u školi što nisu bili korektni prema meni, ali i to se preboli. Teško mi na petom spratu da izađem na svež vazduh. Dosta mi treba vremena da se spustim, a i da se popnem. Tata nas je nekada nosio, ali sada i on ne može - priča dečak koji obožava Crvenu zvezdu i u svim sportovima navija za ovaj klub.