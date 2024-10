- 1941. i 1944. godina je ponavljanje genocida nad Srbima iz Prvog svetskog rata. Postoji mesto pored Loznice, zove se Draginac gde su Nemci nekoliko meseci skupljali ljude sa livada i ubijali ih. Ubijeno je 2.993 čoveka. Dakle, obični ljudi koji nemaju veze sa otporom. Da pomenemo celu Mačvu ili u prevodu, gde god da mrdnete, dešavala su se ubistva nad srpskim narodom, i to je jedinstven primer u istoriji, kada je vrhovna komanda Nemačke donela uredbu da se za jednog poginulog Nemca ubije 100 Srbina ili za jednog ranjenog ubije 50 Srba. Vidite da je to praksa koja je nepojmljiva za pravila ratovanja, mimo svih običaja, ali je ona primenjena na ovom terenu i to na najgrublji način. Ovde je bilo 60.000 Nemaca, 30.000 u Srbiji, a 30.000 u Istočnoj Srbiji koji idu u susret Crvenoj armiji i to je bio strašan tempo borbenih dejstava.