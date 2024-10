Prošlo leto sam, naime, proveo u divnom Tunisu, gde sam prilikom prvog odlaska na plažu ostao malo zatečen. Gotovo stotinak gostiju, koji su tu odmarali na ležaljkama ispod suncobrana od trske, imali su u rukama po neko - literarno štivo! Kratka istraga, koju sam tom prilikom temeljito sproveo, iznenadila me je činjenicom da je većina turista na tom mestu bila iz Srbije i to sa knjigama pod miškom naših autora! To sam, naravno, lako utvrdio po naslovnim, ćirilicnim stranama.

Hodajući, tako, po saharskom pesku između suncobrana i ležaljki, u jednom trenutku sam zapazio jednu devojku kako čita - možete misliti - moj roman "Prvi srpski tajkun"! Naravno da joj iz pristojnosti i nenametljivosti nisam prišao da se predstavim i tako ostvarim još jedno poznanstvo, već sam odmah zamakao u levo glavom bez obzira. Skromnost ili nešto drugo, tek, dan-dva kasnije, u velikoj trepezariji sa švedskim stolom, slučaj je hteo da sam se našao u redu za salatom odmah iza one devojke koja je onomad bistrila štivo koje sam napisao. Do mene je, zatim, ničim izazvanim, dopreo deo njenog razgovora sa drugaricom, koja je stajala tu odmah pored nje.

San me je uhvatio tek pred zoru.... Znaš, citala sam i nisam mogla da prestanem knjigu nekog Gajovića... Jako je zanimljiva...Toliko me je njen sadržaj poneo i zaneo, da me je baš zaintrigiralo šta se na kraju sa glavnim junakom dogodilo... Kada sam to najzad saznala, već je sunce počelo da izlazi...