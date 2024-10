- Njegov dan, već deset godina unazad, počinje u pet sati ujutro, svakog utorka, četvrtka i subote. Dok on polako dođe sebi, popije kafu i obuče se, spremi se, pakuje, već mora da krene. Iako zna šta ga tamo čeka, on je miran, staložen i psihički pripremljen na činjenicu da mora da leži pet sati , ne pomičući se - naveo je Uroš.

Već u šest sati dolazi vozilo po njegovog oca i vozi ga do bolnice gde ima dijalizu.

- Do same bolnice mu treba sat vremena. Već na sam aparat je priključen u 7:45 i na njemu je priključen četiri sata. Taj aparat deset puta manje čisti nego pravi bubrezi. On je tu samo kako bi ga držao u životu dok se ne transplantira. Transplantacija je jedino rešenje za svakodnevni normalan život. Ovde ostavljam detaljne informacije kako možete da pomognete i pošaljete pomoć. A ako niste u mogućnosti, svaki lajk, komentar i šer će pomoći. I ovim putem od srca želim da se zahvalim svima koji su pomogli i koji će tek pomoći - dodao je Uroš.