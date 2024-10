U vrtićima širom Srbije pojavio se opasni "američki" koksaki virus, u narodu poznat i kao bolest "prljavih ruku" . Počinje povišenom telesnom temperaturom, a u nekim slučajevima može da dovede i do zastoja u radu srca.

- Simptomatologija može da bude potpuno neprimetna, odnosno pacijent može da bude asimptomatski, kako mi to kažemo. Ne mora da ima nikakve tegobe, a da u sebi ima ovaj virus. To važi za decu, važi za odrasle i to je jedna od osnovnih karakteristika ovog virusa. Ali ako roditelji primate da je dete malaksalo, da malo teže diše, da se lakše zamara, onda treba razmišljati o tome. Nekada može da bude prisutan slabiji apetit, da dete slabije spava. Temperatura može, ali ne mora uvek da bude prisutna. Znači, simptomi nisu previše karakteristični i jako podsećaju na bilo koji drugi virus - rekao je dr Milićević.