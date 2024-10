" U čemu to uživate u Srbiji, što neka zapadna država ne može da vam pruži? ", ovo pitanje je na srpskom Redditu privuklo mnoštvo odgovora, i to najviše od naših gastarbajtera koji su se trudili da otkriju pravu istinu o svom životu "preko grane".

"Kao neko ko razmišlja o preseljenju iz Srbije, interesuje me šta je to što ljude čini srećnim ovde, a istog nema u drugim evropskim zemljama poput Nemačke, Švedske, Holandije... Ako bih otišao, nedostajalo bi mi nekoliko prijatelja što je ovde ostalo, kao i kumovi. Mada zbog svačijih obaveza, u poslednje vreme se baš retko viđamo. Zaista me interesuje da saznam kojih se sve lepih stvari potencijalno odričem svojim odlaskom (sa porodicom)", napisao je jedan korisnik Reddita.