- Od nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza Savez Srbije za bodi-bilding, fitnes, bodi-fitnes i aerobik 17. oktobra 2024. dobijena je informacija da Dušan Rajić ne poseduje važeću dozvolu za rad. Imenovani je do 19. septembra 2023. posedovao dozvolu za rad broj 898, koja je važila od 20. septembra 2020. do 19. septembra 2023, kao i da trenutno nije u proceduri postupak za obnovu dozvole za rad po zahtevu imenovanog. Stojan Rajić takođe ne poseduje važeću dozvolu za rad. Imenovani je takođe do 19. septembra 2023. posedovao dozvolu za rad broj 897, koja je važila od 20. septembra 2020. do 19. septembra 2023, kao i da trenutno nije u proceduri postupak za obnovu dozvole za rad po zahtevu imenovanog - naveli su za Kurir iz Sekretarijata za sport i omladinu i istakli: