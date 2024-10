Ovakva vremenska situacija očekuje se i do kraja sedmice, samo će u četvrtak doći do prolaznog povećanja oblačnosti. Još u sredu jutra će biti vrlo hladna, ponegde i uz slab mraz, dok će od četvrtka uslediti postepeni porast jutarnjih temperatura.

Ipak, sve do kraja sedmice, jutra će u dolinama i kotlinama biti maglovita. Ako izuzmemo četvrtak, do kraja sedmice biće sunčano. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 17 do 23°C.