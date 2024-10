- Karlica me boli. Bešika. Daju mi neke njihove jake lekove, ali ne pomaže. Ako bog da da uz pomoć humanih ljudi sakupim novac i odem na operaciju, znam da ću pobediti kancer. Imam zašta da živim i da se borim. Imam podršku majke, brata, sestre, dečka... Neko me čeka, pati, plače... Imam razlog za život. Za njih živim, zato neću ni suzu da pustim - kazala je Jasmina.

Danas je bio krajnji datum da se tih nedostajućih 3.000 evra prikupi. Kurir se zahvaljuje svojim čitaocima koji su posle teksta o ovoj hrabroj devojci poslali SMS ili uplatili pare na račun, jer samo to je bio način da se podvrgne zahvatu za koji su joj rekli da će trajati možda i 24 sata.