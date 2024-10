Čuvene mantije deo su specifične kuhinje i iako se prave i u drugim područjima nigde nemaju takav ukus kao u Novom Pazaru , gde se pripremaju po posebnom receptu koji je karakterističan za taj deo Srbije. Kurir je proverio zašto je baš to jelo izglasano za najbolje.

- Novi pazar je poznat po proizvodnji mantija, ali je to krenulo da se razvija i po ostatku Srbije, ali i ostatku sveta. I ranije su trebale da budu proglašene za najbolje, to je brend Novog Pazara, i to je naša kultura. Pravi se na starinski način i treba ih očuvati - rekao je vlasnik jednog od najautentičnijih lokala koji proizvode ovaj specijalitet u Novom Pazaru.