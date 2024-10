Nedavno je "Megatrend" univerzitet ponovo dobio dozvolu za rad i to samo dve nedelje nakon što je stiglo obaveštenje od Ministarstva prosvete da je dozvola povučena.

Samo nekoliko meseci ranije, rektor Univerziteta "Megatrend", Mića Jovanović, bio je u centru pažnje javnosti zbog krađe zlatnih poluga iz njegove kuće u vrednosti, kako je rekao, oko 300.000 evra i skupocenog sata.

Na to je reagovao na sebi svojstven način, hladnokrvno i duhovito. Priča o krađi počela je da se grana i dobija elemente prave sapunice, kao uostalom i slobodno možemo da kažemo, sve u njegovom životu. Navodno su mu izvrišitelji zbog duga prema poslednjoj zakonitoj ženi zaplenili vilu na Senjaku.

Kurir, Marina Lopičić

Zbog svih aktuelnosti koje ga prate, prvi put u "Pulsu Srbije" gost je glavni akter svih afera, prof. dr Mića Jovanović, zajedno sa advokatom i njegovim dugogodišnjim prijateljem Tomom Filom.

- Manje-više sve je tačno, ali svaka priča dobija malu nadgradnju, izvršitelji otelu kuću na Senjaku, ali nisu rekli koju, nisu moju, nego pogrešnu. Stopostotni vlasnik Megatrenda je Mića Jovanović, a Karićima sam prodao samo zgradu, a u poslednjih pet godina sam prodao sve Megatrendove zgrade. Prodali smo samo nekretnine, a univerzitet je u mom vlasništvu, ponovo funkcioniše dobro, sa manje poteškoća. Univerzitet nikada neće biti problem. Što se tiče prodaje zgrade Karićima, jednosatvno, ušli smo u finansijske poteškoće, bio je manji upis studenata, nismo mogli da plaćamo održavanje, pristizali su anuiteti od banaka i ja sam odlučio sve da prodam, a mi smo sve vratili bankama, naša zaduženja su nula. Lična zaduženja nikada u životu nisam imao, tako da je sada univerzitet totalno rasterećen svih obaveza prema bankama. Po zakonu sam morao da se penzionišem, tako da je sada rekor prof. Sveta Lutovac, jedan divan čovek, koji to dobro vodi, štiti ugled fakulteta.

Potom se osvrnuo na špekulacije da ima lažan doktorat iz Londona:

Kurir Televizija

- Ja sam ga doneo, bio sam kod vašeg kolege, imam to. Cela zabuna je napravljena zbog toga što su navodno neki mladi naučnici našeg porekla rekli da ga nemam, a ja sam dokazao da ga imam. Međutim, to je duža priča i ne bih se vraćao na to, to je sada već prošlost. U krajnjem slučaju, moj drug Toma će da kaže, ja taj doktorat nikada nisam stavio u pravni promet, meni u radnoj knjižici stoji doktorat koji sam odbrani 1990. godine na Mariborskom univerzitetu Fakulteta za organizacione nauke.

Jovanović je otrkio gde sada živi, ali i celu aferu oko zaplene kuće zbog duga prema bivšoj ženi od 800.000 evra:

- Živim u drugoj kući, koja se nalazi u Bulevaru Oslobođenja 215 i to je zvanično sedište Megatrenda, tu kuću sam kupio pre 15 godina i nikada se nisam uselio, a nisam izgubio niti jednu kuću, to su priče. Napravio sam jednu glupost kod razvoda da bih ubrzao proces, malo me je ucenila, ako hoću razvod da izdvojim 800.000 evra. Ja sam verovao u njenu čestitost da do toga neće nikada da dođe, iako me je ovdeprisutni Fila savetovao na pravo da poništim brak. Onda je Milica ušla u ozbiljnu šemu sa nekim "Pink Panterom" a njegovo pinkpanterstvo se završavalo što je džepario po tramvajima. On se sada udao za Milicu, živi u stanu od 200 kvadrata na Dedinju koji sam ja njoj kupio neposredno pred razvod. Uzeo je i njeno prezime, imajući na umu da će tako svoj identitet da sakrije, a ne zna ako putuje, često ide za Beč, da se na pasošu ne gleda prezime, nego matični broj. Pošto je čovek u dugovima, pritisao je Milicu da me izreketira.

Jovanović se nadovezao sa detaljnijom pričom o bivšoj supruzi Milici:

Kurir televizija Mića Megatrend progovorio o svim aferama

- Dakle, ona je 2016. godine pozajmila 100.000 evra od univerziteta sa rokom vraćanja od 12 meseci, i nikada nije vratila kredit. To je sada preko 200.000 sa kamatom. Milici je univerzitet poklonio taj stan gde živi sa ovim panteorm, jer je Milica bila kratko zaposlena i molila za 100.000 evra, ja sam rekao ajde i mi sada želimo da se to vrati sa kamatom. Ja sam čovek koji nikada nije tražio poklon da mu se vrati.

Jovanović se osvrnuo na aferu sa bivšoj devojkom Ani Veselinović, sa krađom polugama:

- Po neki put se čujemo posle toga, pa i sada, kao prijatleji, ali vrlo retko. Odlučio sam se da povučem tu prijavu, sve što sam rekao i u tužbi što stoji sve je tačno, dokazano u istrazi. Nisam želeo da devojka sa kojom sam proveo desetak godina ima probleme, da ode u zatvor, da ima uslovnu, nanogicu... I onda sam rešio da povučem to. Da li je tu u pitanju srce, razum koji nije meni jača strana, ne znam tačno, ali to sam oprostio. To je uspela zato što je moja draga imala ključ, a ja sam bio u Francuskoj, a ona je otišla da trenera gore u potkrovlju i tako su se stvari odvile, na neki loš način je saznala šifru, to su sada detalji, a na razne načine je došla do saznanja i uzela šta je uzela. Obezbeđenje sam opustio. Niko nije morao mene da krade, ja sam davao i šakom i kapom.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: