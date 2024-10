On je na Tik Tok gde ima nalog "milirdvnnn" ispričao koliko se srednje škole u SAD razlikuju od onih u Srbiji.

- Posle dva meseca u Americi, kao učenik na razmeni, primetio sam ogromne razlike između srednje škole u Srbiji i moje srednje škole u Americi - rekao je on i dodao da je izdvojio tri najveće razlike.

- Prva najveća razlika jeste da moja škola ovde, i generalno škole u Americi, nemaju nikakva pravila za oblačenje. Znači, deca bukvalno dođu u školu kako izađu iz kreveta - pidžame, veliki duksevi, kratki šortsevi, ako je vreme pogodno... Bukvalno nose i klompe, one koje se kod nas kupuju u apoteci za otprilike 1.200 dinara - kaže on.

Druga najveća razlika, koju je on primetio su, kako kaže, školski dani:

- Iako, tehnički, imam 11 časova - u to se računa i ručak, a računa se i jedan slobodan čas koji imam koji se ovde naziva "stadi hol". Svaki čas traje po 42 minuta, imamo samo četiri minuta između časova, ali naša škola je manja tako da nam ni ne treba više da se premestimo iz jedne učionice u drugu. Imamo A i B dane i razlikuju se samo po jednom ili dva časa.

Međutim, ono što ga je posebno iznenadilo u američkoj školi, a nije ni nimalo prijatno, je to što se učenici ne druže i ne pričaju po hodnicima.

- Treća najveća razlika, i ujedno nešto što me je mnogo začudilo je to što ti učenici po hodnicima, iako se poznajete, neće prići.Niko ti neće prići da pita šta radiš, kako si... Nikakvo ćaskanje se neće desiti u hodniku. Možda će neko samo da te pogleda i da ti se nasmeši - kaže Miloš i dodaje da je u Srbiji to dosta drugačije.