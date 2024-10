Mnogim građanima je šokantno upravo to ponašanje današnjih mama i tata koji, čini se, kao da ih ne zanima previše šta radi njihovo dete.

To dokazuje i jedan od poslednjih primera sa društvene mreže X koji prenosimo u celosti:

- Sedim u restoranu jedem dolazi dete koje je sto do mene, staje tik uz mene i gleda me roditelji ništa... Krećem da jedem oni ništa mali se ne pomera i kreće da mi uzima hranu iz tanjira, roditelji ništa kao da se ništa ne dešava... Tako smo mali i ja pojeli klopu, a da za sve vreme roditelji nisu reč rekli... To (ne)vaspitanje je jezivo... Ostao sam zatečen - piše u objavi koja je izazvala niz reakcija.