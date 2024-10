- Dok iščekujemo to, radimo i obuku budućih pedagaških asistenta, to su specifične obuke, na primer za upotrebu znakovnog jezika, za korišćenje Brajevog pisma, za slepu i slabovidu decu... - rekao je on.

- Lazar je kod nas u školu došao u drugom razredu, sve je teklo uredno do nekih momenata kada je on bio uznemiren, ali mi smo znali šta u tim sitaucijama njemu prija i to smo radili. Potom je došla korona, onlajn nastava, i polazak u peti razred. Moram da naglasim da je on odličan učenik i da ima ličnog pratioca. U petom razredu javili su se određeni otpori, neprihvatanje deteta sa autizmom. Došli smo do situacije da su roditelji pitali: "Pa jel to dete mora da ide u redovnu školu?" Tada sam angažovala sa 50% norme defektologa-oligofrenologa koja na neki način radi posao pedagoškog asistenta i to je bio pravi potez - naglasila je ona.