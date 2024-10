“Broj žrtava nije pitanje diskusije, to je činjenica. Kao istoričar moram biti veran činjenicama, a ne bilo čemu drugome, kao što sam spomenuo u svojim knjigama i govorima. Broj nevinih ljudi koje su ustaše ubile u Jasenovcu i drugim ustaškim logorima jeste 700.000. To je brojka i to je to. To nije pitanje. Mi ne možemo trgovati njom. To je istorijska činjenica i moramo da je prihvatimo”, podvukao je Grajf i dodao: