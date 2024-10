Ujutru hladno, uz maglu po kotlinama jugozapadne i južne Srbije. Duvaće slab vetar u većem delu zemlje, dok će u košavskom području biti umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od nula do devet, a najviša od 16 na severu do 21 na jugu Srbije.

U Beogradu danas posle svežeg jutra, malo i umereno oblačno uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od šest do devet, a najviša oko 19.

Suvo i stabilno uz hladna jutra

"U trećoj dekadi oktobra jutra hladna, mestimično i maglovita sa slabim prizemnim mrazom. U većini dana biće pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost i sa najvišom temperaturom u granicama ili malo iznad višegodišnjeg proseka za ovaj period godine, od 16 do 23 stepeni. Uz više oblačnosti, kratkotrajna kiša moguća je danas tek ponegde na severozapadu Srbije ", najavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

Petak: Jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a na zapadu, jugu i istoku Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 11, a najviša od 18 do 21 stepen.