Obavezni vojni rok u Srbiji je pred vratima, a premijer Miloš Vučević najavio je da će on početi u septembru 2025. godine i trajaće ukupno 75 dana. Za mladiće će biti obavezan, dok će ga devojke služiti dobrovoljno . Iako je do služenja obaveznog vojnog roka ostalo nešto manje od godinu dana, mladići u Srbiji već uveliko o tome razmišljaju i po društvenoj mreži "Redit" već dele savete i spiskove stvari koje morate poneti sa sobom.

Na pomenutoj društvenoj mreži jedan mladić upitao je šta je to što je obavezno da ponese u kasarnu.

"Pošto očekujem da me uskoro pozovu za vojni rok. Šta mi je baš važno da ponesem sa sobom za higijenu ili neki gedžet koji će mi pomoći?", upitao je on.

"Parfem, dezodorans, telefon i krema za sunce"

"Brijač, više komada, pena za brijanje, četkica, i kutijica za četkicu, pasta za zube, četka za čišćenje čizama, grickalica za nokte, koju rolnu papira, uzmi i onaj vlažni WC papir, dobro će ti doći veruj mi. Vlažne maramice, šampon i gel za kupanje, peškire dobijaš tamo, ali ponesi i od kuće dva, čarape svoje i gaće obavezno, ja one njihove izbegavam... Nešto za pazuh, rol on ili parfem, vonjaćeš svaki dan. I definitivno ponesi lekove neke ili vitamine ako nisi navikao na hladnoću i težak rad, jer biće ti teško na početku. I telefon i punjač obavezno, bez zabave sa strane ništa, ubiće te u pojam, uvek se mora imati taj skroling na kraju večeri da se opustiš. Iglu i konac takođe, cepaćeš se. Krema za ruke i lice, a i za sunce... Znači dosta, ako ti je stalo do lakšeg života. Sve u svemu, imaćeš tamo i neke od ovih stvari obezbeđene, ali uvek treba imati svoje, za svaki slučaj".