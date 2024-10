- Ne znam, ne znam, sve me to užasno pogodilo. Da nemaš nikog da te gleda, da nikog nije briga, da nikog nema da ti donese pidžamu. Jedino ja koja joj, zapravo, nisam ni prijateljica, nego koleginica sa posla... Jako me to boli, jako. Gledajte na ljude oko sebe i pomozite kome možete - rekla je Iva, koja je u opisu snimka napisala gorko saznanje: "Radiš da bi umro sam".