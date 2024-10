Prof. dr Nikolić kaže da se narednih dana nastavlja period sa hladnim mestimično maglovitim jutrima i slabim prizemnim mrazom, dok se lokalno može očekivati i slab mraz na dva metra visine (intenziteta od -2 do nula stepeni), uglavnom po kotlinama brdsko-planinskog područja, kao i na jugu i jugoistoku Srbije.

- Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa suncanim intervalima i uz nešto niže temperature u odnosu na trecu dekadu oktobra koje ce se kretati od 13 do 18 °S u vecini mesta. Prvo prolazno naoblačenje s kišom moguće je očekivati između 5. i 8. novembra, ali će padavine generalno biti učestalije tek u drugoj dekadi meseca.