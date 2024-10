- Mi živimo u teroru sreće, kada se od nas očekuju razne stvari, retko ko će reći da mu nije dobro, da je loš dan, bez obzira da li je to na društvenim mrežama. Ja razumem taj savršeni holivudski život, tada su pojedine osobe krile da imaju decu, a kamoli da im nije dobro, a to je ta lepa laž i fabrika snova. Međutim, ljudi su otišli i u drugu krajnost, pa su krenuli da dele svoje priče, nekada i izmišljene, da bi skrenuli pažnju na sebe. Živimo u doba "show up" kulture kada se ljudi prikazuju po svaku cenu. Poplava tih učitelja života neće ništa rešiti, trebalo bi da razmišljamo na drugi način. Ljudi prečicom žele da dođu do nekih stvari jer smo bombardovani tim pravilom da svi treba da budemo mladi, lepi, uspešni i bogati.