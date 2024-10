"Ipak, treba naglasiti da će ovaj forum doprineti i razvoju školskog sporta tako što će predložiti da nastavnici fizičkog vaspitanja i njihova stručna udruženja u budućnosti budu nosioci tih aktivnosti što do sada nije bio slučaj i to u saradnji sa sportskim klubovima i savezima. Školski sport ima dualizam u sebi, jer je jedan deo u nadležnosti Ministarstva prosvete, a jedan deo u Ministarstvu sporta i to nije samo problem kod nas. Neophodno je da se napravi ta spona i ovaj forum će to pokušati da uradi na najbolji mogući način", konstatovao je doc. dr Miroslav Marković.