Ukoliko očešete ili udarite nečiji automobil prilikom uparkiravanja ili isparkiravanja vozila i odete sa lica mesta, a da se niste javili policiji ili vlasniku kom ste naneli štetu, možete da očekujete poziv iz prekršajnog suda. Advokat Ozren Slović ispričao je da vozač koji ode sa lica mesta i ne prijavi štetu može da dobije kaznu od 10.000 do 20.000 dinara i dva kaznena poena.

"To je sve naravno pod pretpostavkom da možete identifikovati vozilo koje vas je udarilo. To se najčešće može učiniti dobijanjem snimaka sa nadzorne kamere, ali neretko je to i svedočenje očevidaca, fotografijama očevidaca koji su bili prisutni", naveo je advokat.