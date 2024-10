Važeći Zakon o bezbednosti saobraćaja propisuje da na svojim vozilima, u periodu od 1. novembra tekuće pa do 1. aprila naredne godine, morate imati sve četiri zimske gume, čija dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra i to ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica.

Za sedam dana počinje sezona upotrebe zimskih guma. Dobra vest je da ova vrsta pneumatika u odnosu na period od pre godinu dana nije drastično viša, a mnogi vozači i nemaju potrebu da kupuju nove, jer se postojeće zimske gume, s obzirom na prethodnu blagu zimu, nisu izlizale.

Važeći Zakon o bezbednosti saobraćaja propisuje da na svojim vozilima, u periodu od 1. novembra tekuće pa do 1. aprila naredne godine, morate imati sve četiri zimske gume, čija dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra i to ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica.

Od 1. novembra meteorolozi ne najavljuju tako drastične zimske uslove, ali nas u sledećem mesecu, po prognozi koju su dali, definitivno očekuje zahlađenje sa maksimalnim temperaturama do 15 stepeni Celzijusa, uz više kiše, ali i snega na visinama preko 900 metara nadmorske visine. Dakle, u tim područjima će vam izvesno trebati zimski pneumatici na četvorotočkašu.

Cene prošlogodišnje ili više za tek 10 odsto

Ukoliko vam postojećim zimskim gumama nije prošao rok ili se nisu izlizale do te mere da nemaju svrhu, a niste već kupili nove, pozitivna vest uoči početka sezone za njihovu upotrebu jeste da su cene ovih pneumatika, zavisno od vrste i proizvođača, ostale iste kao lane ili su tek minimalno skuplje.

Tako najjeftinije gume koje imaju najmanje dimenzije možete kupiti za nešto manje od 4.000 dinara, dok cena velike zimske gume, pogotovo ako joj je proizvođač neki poznati brend, može biti viša i od 20.000, pa čak i iznad 70.000 dinara.

Vulkanizeri objašnjavaju da dva osnovna aspekta utiču na to koliko će vas zimska guma koštati – prvi da veći prečnik gume znači i višu cenu, a drugi da je određuje to ko je proizvođač pneumatika, od onih najjeftinijih iz Kine, preko "srednje klase" kao što su "Sava", "Unirojal" i "Henkoh", do najskupljih, svetskih poznatih brendova kao što su "Kontinental", "Danlop" i "Mišelin".

- Generalno, one zimske gume koje koristi najveći broj naših vozača, ostale su sa nepromenjenim cenama ili je poskupljenje do najviše 10 odsto. Tako komplet najjeftinijih guma za putnički automobil koje su često zastupljene, a čija je oznaka 175/65/R14, ima početnu cenu od 17.600 dinara. Što se tiče kategorije skupljih, a takođe često korišćenih, komplet četiri zimske gume oznake 225/45/R17 ima početnu cenu od 36.000 dinara. Sve u svemu, pojedinačna cena zimskog pneumatika, odnosno, onih vrsta koje najčešće koriste naši vozači, kreće se od 6.000 do 9.000 dinara – navode prodavci guma i vulkanizeri.

Takođe, ističu da za ovogodišnju sezonu mnogi vozači nisu imali potrebu da kupuju nove zimske pneumatike, već su im i dalje u optimalnom voznom stanju i stare gume, jer prethodna zima je bila blaga, bez puno snega i poledice, “tako da se one nisu ni istrošile do mere kada je potrebna zamena”.

Montaža takođe nije poskupela

Kao i u slučaju kupovine novih, tako se i cenovnik montaže zimskih umesto letnjih guma na četvorotočkaše, nije menjao u smislu da je ta usluga kod vulkanizera skuplja nego pre godinu dana.

Cena montaže zavisi od svih aspekata veličine gume, te od toga da li su felne čelične ili aluminjumske. Vulkanizeri na području Beograda tu uslugu naplaćuju u rasponu od 750 do 1.500 dinara po točku. U unutrašnjosti Srbije vulkanizeri ovaj posao rade u intervalu od 2.400 za sve četiri male, do 4.200 dinara za sve četiri velike gume.

Zašto su zimske gume važne i kad je suvo, a hladnije od 7 stepeni?

Bez obzira što vremenska prognoza od 1. novembra ne predviđa u nižim predelima sneg ili poledicu na kolovozima, upotreba zimskih guma, sem što je zakonska obaveza, važna je i sa stanovišta bezbednosti, a iz Agencije za bezbednost saobraćaja stalno uoči ovog datuma podsećaju da su zimski pneumatici na točkovima “preporučljivi i kada su kolovozi suvi, ali ako su spoljne temperature niže od sedam stepeni Celzijusa”.

- Na ovim temperaturama, letnje gume gube svoju najvažniju karakteristiku – dobro prijanjanje. Njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju zimski pneumatici – rekli su u Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Naime, kako objašnjavaju saobraćajni eksperti, čak i pri brzini od samo 30 km/h po snegu zaustavićete se nekoliko metara dalje sa letnjim nego sa zimskim gumama pri iznenadnom kočenju, na primer, kada vam na kolovoz "izleti”" pešak. Kako su pokazali testovi takvog kočenja na ledu, sa letnjim gumama, pri brzini od 30km/h, zaustavni put kočenja iznosi 68 metara, dok je sa zimskim gumama 57 metara, što nije nimalo zanemarljiva razlika.

Eksperti takođe ističu i druge važne razloge zašto je, kad su zimski uslovi vremena, važno na točkovima imati gume za to godišnje doba - kraći kočioni put po snegu, kraći kočioni put po suvom asfaltu, sprečavanje gubitka kontrole nad vozilom ako guma nema dobar kontakt sa podlogom, lakše izvlačenje prilikom zaglavljivanja u snegu, lakše kretanje iz mesta u teškim uslovima zbog oblika i dubine šare, i konačno, generalno manja šansa da izazovete udes koji je daleko izvesniji ukoliko se u zimskim uslovima vozite na letnjim gumama.

Kazne od 10.000 do čak 800.000 dinara

Zakon o bezbednosti saobraćaja, inače, propisuje i kazne ukoliko bez zimskih pneumatika vozite u periodu od 1. novembra do 1. aprila, izuzev u slučaju da je kolovoz suv.