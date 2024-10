” Nastavnici treba da podučavaju o zločinima počinjenim u Jasenovcu što više, kao i da bude što više poseta ovom logoru. Naprosto, morate znati pojedinosti o tome, a kada to znate, imate i gotovo celu sliku. Mi dugujemo ovo znanje hiljadama nevinih žrtava, Srba, Jevreja i pripadnika romske populacije, koji su surovo ubijeni u Jasenovcu i drugim logorima. Dakle obrazovanje je ključno pitanje. Mislim da je dužnost nastvnika da više podučavaju o ustaškim zločinima koji su počinjeni tokom Drugog svetskog rata. Nastavnici imaju veliki uticaj na mlade, koji će jednog dana postati odrasli i voditi nas”, istakao je Grajf.

”Želeo bih da se zahvalim Fondaciji ”Za srpski narod i državu” što me je pozvala da dođem u Srbiju i dala priliku da svoje znanje i iskustvo podelim sa omladinom. Kada me ljudi pozovu na tribine, konferencije, uvek pitam ko će biti u publici, i kada čujem da će to biti mladi ljudi, studenti, uvek se rado odazovem”.