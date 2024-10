- Deca deluju surovo u mlađem uzrastu jer se vezuju za fizičke karakteristike drugih, ali to tada nije uvreda. Kada su starija, svesnija su šta rade i kako to može povrediti druge, pogotovo kada su u pubertetu, gde većina ima nesigurnosti, posebno u vezi s fizičkim izgledom. Ako neko ima dodatni hendikep, sve postaje još gore. O tome pričamo u svakoj emisiji i na svakoj televiziji. Problem je što se jedan sistem urušio, a drugi nije zaživeo. Pokupljeni su delovi različitih sistema, što je dovelo do najgoreg oblika liberalnog kapitalizma, gde se ljudi „gaze“ jedni druge da bi opstali. Deca samo prate taj obrazac - "survival of the fittest", ili ko se najbolje prilagođava. Ako društvo funkcioniše haotično, i deca koja su najbezobzirnija postaju „vođe“ - rekao je Željko.