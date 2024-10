- Može, ukoliko prestanu ti faktori, odnosno okolnosti koji su doveli do lišanja tog prava. Recimo, ukoliko je razlog to što roditelj nije održavao lične odnose sa detetom, a počne da održava, može mu se vratiti. Isto se odnosi i za izdržavanje. U ovako težim situacijama, to ide teže, ako uopšte dođe do toga. Jer su ovo situacije u kojima ne mogu prestati stvari koje su dovele do lišanja.