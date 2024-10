Usvajanjem uredbe o prostornom planu za prugu od Beograda do Niša omogućeno je da se nastavi sa svim procedurama za modernizaciju i izgradnju te nove, brze pruge duge 230 kilometara, a kojom će vozovi saobraćati brzinom od 200 kilometara na sat, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je, kako se navodi u saopštenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, naveo da je uredba kojom se utvrđuje prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd-Niš usvojena juče na sednici Vlade Srbije i dodao da će izgradnjom te pruge biti proširena mreža naših brzih pruga.

"Sa 230 km pruge od Beograda do Niša, imaćemo više od 400 km brzih pruga. To će omogućiti da svi gradovi koji se nalaze na trasi brze pruge, Velika Plana, Smederevska Palanka, Paraćin, Ćuprija, Jagodina i ostali, kao i gradovi koji se nalaze blizu brze pruge, imaju potpuno nove mogućnosti za investiranje i život jer će imati brzu vezu i sa Beogradom i sa Nišom što će omogućiti privredni razvoj ovog dela Srbije", rekao je Vesić.

Istakao je da će se od Beograda do Niša, novim brzim vozom, stizati za tačno 100 minuta.

"Za nas je veoma važno što je ovaj plan usvojen jer ćemo sada moći da krenemo u izdavanje lokacijskih uslova i objavljivanje prvih tendera, za pretkvalifikacije, nadzor i sve ostalo. Prvo idemo na deonice dva i tri, a onda ćemo to raditi i za deonicu jedan", rekao je on.

"Potpuno smo otvoreni za dalje razgovore kako bismo svaki pojedinačni problem na trasi rešavali u skladu sa planom i sa tim šta je moguće učiniti kako bi pruga zadovoljila sve potrebe", dodao je on.

Prema njegovim rečima, vrednost radova na brzoj pruzi između Beograda i Niša iznosi 2,75 milijardi evra od čega je Evropska unija obezbedila 610 miliona iz svog granta na čemu je posebno zahvalio jer je to, kako je rekao, najveći grant koji je Srbija ikada dobila. Vesić je dodao da će 550 miliona evra biti obezbeđeno iz budžeta Srbije, dok će ostatak obezbediti partneri iz Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

"Juče smo učinili ogroman korak ka izgradnji brze pruge, sada ćemo početi sa pripremama za tendere, a nastavićemo razgovore sa lokalnim zajednicama, projektantima, našim partnerima, Evropskom investicionom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj kako bismo svaki eventualni problem koji se nalazi na trasi mogli da rešavamo", rekao je on.

Najavio je da će se dalje nastaviti sa izgradnjom pruge i dodao da će već do februara sledeće godine biti gotovo 23 km pruge do Brestovca.

"Čeka nas dodatnih 135 km brze pruge koje bi trebalo da uradimo do granice sa Severnom Makedonijom i 50 km koji će uraditi naši prijatelji iz Severne Makedonije i tada će biti povezani Skoplje, Niš, Beograd, Novi Sad, Subotica, ali i Budimpešta jer bi naši mađarski prijatelji do kraja sledeće godine trebalo da završe svojih 164 km pruge do Budimpešte", rekao je Vesić.