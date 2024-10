- S obzirom na to da je publika u Srbiji za horor flimove, nažalost, u velikom procentu, maloletnička, mi smo smatrali da treba da delujemo odgovorno i da stavimo ograničenje za ovaj film. On i zvanično ima odluku da je 18 plus i ovo je prvi put da smo uveli odluku da ulaznicu mogu kupiti, ali i film gledati, isključivo punoletnici - rekla je Elma Šabanović, urednica programa u KC Novi Pazar.