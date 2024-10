Samo trećina zemalja sveta i dalje pomera kazaljke na satu, bez obzira na to što zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je to štetno. Jedna od najozbiljnijih posledica usled pomeranja vremena je srčani udar. Meteoropatama i hroničnim bolesnicima potrebne su bar dve nedelje da se vrate u stanje normale nakon pomeranja satnice. Ipak, u Evropi će pomeranje sata zasigurno da traje još neko vreme.

- 80-ih godina je bila procena da će to dovesti do smanjenja energije u jutarnjim časovima i uštede energije i '83-e EU je, kao i mi, uvela to promena sata. Normalno, vreme je da kažemo zimsko vreme, a tada je uvedeno letnje vreme na osnovu pomeranja da bi došlo do toga. Iako je najavljivano pre tri godine da će biti ukinuto, EU još nije ukinula - rekao je Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju.