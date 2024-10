Nestali farmaceut Milan Đorđević poslednji put je viđen 10. juna posle posla. Milan je tog dana poslom trebalo da obiđe Klinički centar Niš, pošto je radio kao zastupnik u jednog farmaceutskoj firmi. Potom je otišao do izletišta, gde je parkirao automobil na parkingu pored zatvorenog planinarskog doma. Na tom mestu pronađen je i Milanov automobil, u čijoj su kaseti bila oba njegova mobilna telefona, službeni i privatni, od tada Milanova sudbina je najveća nepoznanica.

- Četiri puna meseca, evo sad, u baš ovo vreme, on je otišao od mene. Ni traga, ni glasa, ne znamo više koga da zovemo, ni šta. Zvali smo inspektora, kaže da i oni nemaju šta da kažu, ljudi nemaju od čega da krenu, proces je ostao otvoren. Ako nešto bude, oni će da nas obaveste. Tražili smo pomoć od vladike, pisali smo zahtev, sad čekamo to obaveštenje, ako je u manastiru na nivou Srbije. Ja ne znam ni gde, ni šta je, ni da li je živ - priča neutešna majka nestalog Nišlije, Marica Đorđević.

- Bar da znam da je živ, ako je izabrao neki drugi put, neka mu je sa srećom, samo da znamo gde je i šta je. Ulazimo sutra u peti mesec, majka kao majka, ali tu su i brat i otac, tu su bratanice, supruga. Ne mogu ništa da kažem, ovo je strašno, kako se ovo dogodilo, i kako da se baš ništa ne zna. Kao da nije ni postojao, mi smo više pogubljeni, cela familija, porodica, samo o tome pričamo. Sedimo i samo razmišljam o njemu, ja imam i to drugo dete iza njega, i on ne može da shvati da mu brat nema. Plašim se za njega, jer to sve psihički baš utiče, bili su jako bliski. Šta je iskrsnulo, šta se njemu dogodilo, da li je njemu nešto bilo u glavi? Da li je morao tako da uradi, da nađe mir u sebi. Sada samo možemo da pričamo, jer ništa ne znamo - istakla je majka nestalog Nišlije.