Do kraja dana sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 23°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj oktobra u Srbiji od 14 do 18 stepeni, one će sutra biti više i za 5 do 8 stepeni od napomenutog proseka.