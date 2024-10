Nekadašnja kovid bolnica u Batajnici u narednim nedeljama će ponovo biti otvorena! Ova ustanova će, kako je najavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, postati centar za dijalizu za ceo Beograd, a u okviru nje će se pacijentima pružati i palijativna nega!

Lončar je prilikom obilaska objekta rekao novinarima i da će se koristiti dve operacione sale kako bi se smanjile liste čekanja.

- Ovde ćemo još dodati televizore, radićemo adaptaciju kako bismo obezbedili najbolje uslove za pacijente. Sada ovu bolnicu moramo da pripremimo za dijalizu, za palijativu i za skidanje lista čekanja, odnosno za operacije. Naši timovi već rade - naglasio je Lončar, dodajući da će se u narednom periodu dogovoriti da li će se vršiti operacija katarakte, kolena ili kuka.

Nemanja Nikolić Ministar Lončar

Ova vest prijatno je iznenadila udruženja pacijenata, čiji su predstavnici u razgovoru za Kurir istakli da će te novine mnogo značiti pacijentima, kao i da je dobro da se bivša kovid bolnica u Batajnici stavi u sasvim novu i važnu funkciju.

zdravlje.gov.rs Kovid bolnica Batajnica

- Pacijenti koji idu na dijalizu žive ograničavajućim životom, moraju dva-tri puta nedeljno na dijalizu, a neki i više. Svaka ta dijaliza ne samo da oduzima nekoliko sati već se nakon svake pacijenti vraćaju umorni i iscrpljeni. Ovo što je ministar Lončar rekao je ohrabrujuće za te pacijente jer sigurno će im dijaliza biti olakšana - istakao je za Kurir Mladen Todić, predsednik Udruženja "Zajedno za novi život".

Zorana Jevtić Mladen Todić

On je siguran da će uslovi biti bolji nego u bilo kom drugom dijaliznom centru.

- Samim tim to će značiti i bolju dijalizu i kvalitetniji život te grupe pacijenata. Uzevši u obzir da je između 4.000 i 5.000 ljudi u Srbiji na dijalizi, na hroničnom programu dijalize, koju možemo nazvati mostom do transplantacije bubrega. Ovakav, centralizovani vid dijalize omogućiće i bolji postupak transplantacije - naveo je Todić i objasnio šta to znači:

- Dijaliza produžava život, sam je most do transplantacije, ali sa druge strane ima mnogo nuspojava, može dovesti do mnogih komplikacija, a kada dođe do toga, mnogi pacijenti ne budu spremni za transplantaciju, čak ni za stavljanje na listu čekanja.

BETAPHOTO/Press centar UNS Savo Pilipović

Najavom ministra Lončara oduševljen je i predsednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović.

- To je vrlo bitno! Dobro je da se ta bolnica stavi u funkciju, pogotovo što su te dve grupe pacijenata veoma ugrožene. To će značiti mnogo kako pacijentima, tako i članovima njihovih porodica. U Beogradu ne postoji dovoljno prostora za palijativnu negu u javnom zdravstvu, pa onda sve to preuzima privatni sektor. To nije dobro, nemam ništa protiv privatnog sektora, ali potrebno je da to preuzme i državni sektor, jer nemaju svi novca da plate privatno takav vid pomoći - istakao je Filipović i dodao da udruženje na čijem je čelu posebno podržava inicijativu ministra Lončara za razgovore s patrijarhom Porfirijem ne bi li Srpska pravoslavna crkva aktivno učestvovala u kampanji za doniranje organa.

Činjenice

O bolnici u Batajnici

- izgrađena za samo četiri meseca tokom pandemije koronavirusa

- prve pacijente je primila krajem 2020. godine

- u tom momentu bolnica je imala 930 mesta (680 poluintenzivne i 250 intenzivne nege)

- bolnica ima devet velikih odeljenja sa po 30-40 kreveta

- za dve i po godine kroz nju prošlo više od 24.000 pacijenata