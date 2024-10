Dobila sam stan na Svetu Petku , slavu mog oca. Ove nedelje sam planirala da dođem u Beograd da vidim sina. I doći ću, i to ne samo da ga vidim nego i da mu donesem ključeve novog stana. Sad još da nam se oženi pa da suprug i ja dobijemo unuče.

- Kada je počelo izvlačenje, bila sam na poslu, ali planirala sam da dođem kući i vratim emisiju da pogledam. Imala sam neki dobar osećaj. Zove me komšinica. Kaže: "Da li igraš 'Uzmi račun', izgleda da si dobila stan." Odgovaram joj da nisam jedina Gordana Trajković odavde . Tu počinje da mi lupa srce. Dolazim kući, vraćam emisiju i dobijam poziv iz Beograda. Tad je počeo adrenalin. Zaista sam to bila ja - kroz osmeh priča srećna dobitnica:

- Svi su znali da šaljem račune i svi su mi ih donosili. Znala sam da će se isplatiti. Muž i ja smo stalno pričali kako nam treba stan za sina, kako će biti teško da ga sami kupimo i zato smo i igrali. Nikad se ne zna. Nekad me oči i glava zabole od skeniranja i ukucavanja računa u telefon, a muž mi samo kaže: " Će bude ." I evo ga... Više neću da igram, odradila sam svoje. Sveta Petka, moja devojačka slava po ocu, pomogla mi je. Sve se poklopilo.

- Pre početka izvlačenja bio sam u dvorištu da donesem drva da podložim. Rekoh, daj da pogledam izvlačenje jer kao da sam nešto predosetio. Vidim svoje ime i prezime na ekranu, ali piše Vrbas. Kažem sebi da to nisam ja jer nas u ovom kraju ima dosta. Zove me kolega iz Sombora i čestita. Odgovaram mu da to nisam ja. Zvoni telefon, poziv iz Beograda. Tek tad sam poverovao.