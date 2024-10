"Dobar dan i dobrodošli u neke čudne zakone na Novom Zelandu" rekla je Maša na početku svog videa pa odmah otkrila da tamošnja deca započinju školu dan nakon svog petog rođendana - i to doslovno!

"Kad kažem dan nakon svog petog rođendana, to bukvalno mislim. Znači, ako dete u utorak napuni pet godina, u sredu već ide u školu. Čudno je da neko ko je do juče imao četiri godine već ima obavezu da ustaje rano, nosi uniformu i pribor", objašnjava ona.

"Ako te neko prijavi da se napravio prekršaj u saobraćaju, dobijaš kaznu i bez dokaza. Ovo se desilo mom tati dva puta. Jednom ga je neko prijavio da je koristio telefon u vožnji. Niko ga nije slikao, niko ništa, moj tata je samo dobio kaznu jer ga je neko prijavio. Drugi put ga je neko prijavio da je obišao kolonu od čak dva vozila. Dva vozila. I on je dobio kaznu. Mnogo mi oni nešto veruju drugim ljudima. To je nama, Srbima čudno, jer kako neko može da te prijavi bez dokaza?", pitala se ona.

Policija ne nosi pištolj. Znači, to mi nije uopšte jasno, kako to može biti bezbedno? U situacijama poput porodičnog nasilja, oni dolaze samo sa suzavcem i a oružje nose u automobilu. To je zaista neobično", priznaje Srpkinja.