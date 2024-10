- Nadali smo se da će Bejker možda dobiti Nobela u narednih pet do deset godina, ali nismo očekivali baš ove godine. To je baš bilo iznenađenje. Ali kad pogledamo unazad, u 20 i više godina rada, onda stvarno ima smisla zašto je baš on dobio Nobela. On je vizionar. Međutim, kad je počeo ovo da radi, svi su mu rekli da je to nemoguće. A vidite sada! - naglašava Ljubica i dodaje:

- Kad je dobio Nobela, rekao je: "Ja imam najbolji posao na svetu i ova nagrada je za sve nas", jer ju je, kako je kazao, dobio zahvaljujući svima nama. To pokazuje koliko je on skroman. Bejker je karakter, nikad nisam upoznala nekoga kao što je on. Nauka jeste njegova pasija, ali voli i druge stvari. Kaže: "Tokom planinarenja dobijem najbolje ideje."