- Zlostavljanje koje se krije iza digitalne komunikacije je u porastu, pogotovo posle korone su cifre u velikom porastu. Fenomeni kao što su seksting, sekstoršn i gruming su slučajevi kada neko dođe u posed delikatnih materijala i ucenjuje nekoga. To se često događa, ljudi naivno ulaze u to, razmene fotografije. Takvi slučajevi su u velikom porastu i u Centru imamo u 2022., 2023. i 2024. godini neobično velik broj prijava tog tipa, a to se uklapa sa celim evropskim trendom – kaže Negić.

Napominje da je veoma važno znati da informacije koje se aplouduju na internet, fotografije i drugo, zauvek tamo ostaju. Ukoliko ne tražimo od provajdera, ili od „Net patrole“ koja to radi u težim slučajevima, to ostaje trajno na internetu.

- Fotografije dece su strašno tražene zato što se sada koriste softveri, alati, kao što je "andres". To znači skinuti nekoga. To je softver koji koristi veštačku inteligenciju i od fotografije na kojoj je osoba u odeći napravi da izgleda naga. Ima puno slučajeva da sa javnih profila uzimaju fotografije dece. Deci se uklanja odeća i dalje se trafikuje, prodaje. Apelujemo na roditelje da budu svesni toga. Da uvek traže i dozvolu od dece za objavu, da razgovaraju s njima o tome. Treba se ograditi od prakse da sve objavljujemo – savetuje Negić i ističe da ima i veliki broj prijava zbog skidanja na fotografijama.

- Jedna majka je prijavila da se to dogodilo njenoj ćerki, a da su njenu ćerku skinuli na fotografiji i podelili su fotografiju na mrežama. To su ozbiljne suicidalne misli koje se tada deci javljaju. Iako ih nisu slikali gole, iako je to veštačka inteligencija uradila razlika se ne vidi, izgleda jako realistično. Voleo bih da se zna da osvetnička po*nografija nije krivično delo u Srbiji. Zato savetujem svima: ne delite vašu intimu, čuvajte lice, a ako delite fotografije dece neka to bude u krugu prijatelja, izbegavajte kačenje na zidove i bilo koji vid javnog objavljivanja, jer jedna takva situacija može da im pretvori život u nešto što oni doživljavaju kao pakao – zaključuje Negić.