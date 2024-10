Oni su uhapšeni zbog sumnje da su kršenjem propisa o odlaganju komunalnog otpada pribavili protivpravnu imovinsku korist od preko 1,5 miliona dinara. Istog dana, uhapšen je i A.M. u Novom Sadu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.

- To odlaganje otpada, konkretno u Beogradu, postoji organizovana kriminalna grupa koja se bavi odlaganjem otpada. To što su uhapšeni je u redu, ali je bitan epilog. Postoje legalne i nelegalne deponije, ali da bi se investitori oslobodili troškova deponije formiraju se divlje deponije, gde Komunalna policija okrene glavu za neki mali iznos novca po kamionu.

On je rekao i da je on lično viđao te deponije, da su kazne zanemarljive i uglavnom novčane, a Radovanović se osvrnuo na to da je donošenje presuda u Srbiji na zavidnom nivou, ali ozbiljnost kazni nije, pa su često u pitanju novčane i uslovne kazne.