- U navedenom kalendarskom periodu, van naseljenih mesta, obavezno je (u prtljažniku) imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije (prianjanje). Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim deonicama gde je označena obavezna upotreba (obično je to na prilazima planinskim turističkim centrima, na mostovima i usponima gde je moguća česta pojava leda). U naseljenim mestima, vozila ne moraju biti opremljena lancima. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata - naglašavaju iz ABS.

Kako je Kurir već pisao, zimski pneumatici mogu se naći već od 4.000 dinara za uobičajene dimenzije pa sve do 13.000 dinara koliko iznosi skuplja varijanta za pneumatike koje ima do 90 odsto našeg voznog parka ne računajući džipove.

Podsetimo, vozilo koje ih nema u ovim uslovima smatra se tehnički neispravnim, a kazne za to se kreću od 10.000 do čak 800.000 dinara, odnosno za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 10.000 do 20.000 dinara.