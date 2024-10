O ovoj navici devojaka pokrenula se polemika na društvenoj mreži X gde je korisnica napisala da ona tako nešto nikada ne radi, a ujedno je isprozivala žene koje to čine.

- Nikada, ali nikada, neću pasti na taj nivo da se preobuvam na svadbama u nešto tipa baletanke ili patike. Alooooe, ako vam je nešto neudobno ne morate to da obujete - navodi se u objavi koja je pokrenula lavinu komentara:

- Ja idem bosa kad me zabole noge. Moja najbolja drugarica kad ima trubača , izuje se bosa čak i ako su joj cipele udobne, voli tako - piše u prvom komentaru, a autorka objave je dodala:

- Žene me u komentarima ubeđuju da one neće sebe da muče zbog mišljenja drugih ljudi, a ipak su one te koje su obule neudobne cipele zbog slikanja (i drugih ljudi), dok sam ja (zbog sebe) krenula u udobnom i prijatnom.