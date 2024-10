- Ne postoji čovek na ovoj planeti koji nema posla sa narcisima i manipulatorima. Deset godina sam istraživala poremećaj ličnosti i poželela sam da to znanje podelim sa drigum ljudima. Takve osobe ne možemo zaobići ali možemo naučiti kako se odbraniti od njih - rekla je i nastavila:

- Narcisoidni poremećaj počinje da se razvija u periodu ranog razvoja, odnosno sedme godine života, a tada se formira ličnost deteta. U tom periodu je izuzetno ključan odnos majke sa detetom. Ukoliko dođe do neadekvatnog emocionalnog odnosa sa majkom doći će i do poremećaja razvoja narcisoidne ličnosti.

- Porodica jeste najbitnija, složio bih se sa sagovornicom. To je preterano stanje gde celokupnu ljubav usmeravamo ka svojoj ličnosti i svom egu. Kada preterano hvalimo dete i to može biti okidač za nastanak ove vrste poremećaja, isto kao i zanemarivanje. Dete će se razviti narcisoidni poremećaj kao odbrambeni mehanizam. Od dece se očekuju da u ranoj mladosti budu sebična, a ako se to nastavi nakon tinejdžerskih godina, onda se treba pozabaviti tim problemom.