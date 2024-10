Tako je jednoj Petri uništena venčanica i to potpuno neočekivano, a šta se zapravo desilo ona je ispričala na Tik Toku gde ima nalog "granchichi", upozorivši devojke da vode računa.

- Na mom venčanju desila se jedna mala nezgoda, tako da je ovo upozorenje za sve moje buduće mlade. Tokom plesa, muževljev prijatelj je upalio dimnu zavesu i meni je to obojilo venčanicu u roze - ispričala je ona i dodala da je zbog toga venčanicu više nije mogla vratiti.

- To sam shvatila tek sutradan i, naravno, nisam mogla vratiti venčanicu. Morala sam je kupiti, to jest platiti punu cenu venčanice, jer se to ne može isprati - rekla je ona i dodala da "ovaj momak nije mislio ništa loše, jednostavno nije znao":