Bio je, starešina vojnika, odnosno straže koja je čuvala Hristov grob. Kad su jevrejske starešine saznale za Hristovo vaskrsenje, potplaćivali su vojnike da pronose lažnu vest - da Hristos nije vaskrsao nego da su ga ukrali njegovi učenici. Pokušali su da potplate i Longina, ali on na to nije pristao.

Jevrejske starešine su tada hteli da ga ubiju, ali on je saznao za to i zajedno sa dva svoja druga, skinuo je svoj vojnički pojas, otišao kod apostola i krstio se, a zatim je tajno napustio Jerusalim i preselio se u Kapadokiju.Tamo se predao postu i molitvi i, kao živi svedok Hristovog vaskrsenja, obratio je mnoge neznabošce u istinitu veru. Potom se udaljio u selo na imanje svoga oca, ali ni tamo ga nisu ostavili na miru. Saznavši gde se Longin nalazi, Pilat je poslao vojnike da ga poseku, ali svetitelj je to provideo duhom.