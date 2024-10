- Dečak je došao sa dijagnozom bakterijskog endokarditisa, to je najteža infekcija srca, koja je zahvatila aortni zalistak i praktično ga potpuno uništila. Takva bolest dovodi do teških sistemskih poremećaja koje nosi infekcija, do sklonosti ka tromboembolijskim manifestacijama, ka šlogu, oštećenju mozga i drugih organa i organskih sistema. Došao je životno ugrožen sa znacima popuštanja srca i teške infekcije istovremeno. Bio je bled, orošen znojem, ubrzanog disanja, slabijeg pulsa - objašnjava prof. Vukomanović.