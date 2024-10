Advokat Tamara Radojčić kaže za Kurir da postoji niz krivičnih dela kojima naš zakonodavac štiti maloletnike, te da bi sve sumnje trebalo prijaviti nadležnom javnom tužilaštvu koje bi dalje ispitalo da li ima osnova za pokretanje krivičnog postupka i da li je učinjeno krivično delo.

- Što se same grupe tiče ovde postoje osnovi sumnje da su oni počinili krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 KZ. Ovo krivično delo postoji ukoliko se ugrozi sigurnost nekog lica pretnjom da će se napasti na život i telo nekog lica. Takođe možda postoji i osnove sumnje da je izvršeno krivično delo samovlašće iz člana 330 KZ za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do godinu dana. Postoji ozbiljna opasnost kod uzimanja pravde u svoje ruke, jer to može u najgorom slučaju da dovede do povratka krvne osvete, što bi samo dovole do još veće nesigurnosti u društvu. Zato je neophodno da se poštuje Zakon o krivičnom postupku što znači da je javno tužilaštvo organ koji pokreće krivični postupak - optužnicom, okrivljeni ima pravo na iznošenje svoje odbrane, i nakon zaključenja glavnog pretresa sud donosi presudu - upozorava ona.