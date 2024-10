No, to ni­je sve. Ova se­d­ma ku­ći­ca se ra­zli­ku­je po to­me što je na te­me­lji­ma po­ja­ča­na stu­bo­vi­ma. - To­kom zi­me i vi­so­kog vo­dos­ta­ja stva­ri iz ku­hi­nje se di­žu na ta­van, te ta­ko osta­ju sa­ču­va­ne dok ne do­đe pro­le­će. Ku­ći­ca je izgra­đe­na od ja­ko čvr­stog ma­te­ri­ja­la, sva u šra­fo­vi­ma ka­ko bi stra­ni­ce osta­le obez­be­đe­ne to­kom plav­nih pe­rio­da. In­te­re­san­t­no je da se mno­go to­ga što je pri­me­nje­no u gra­d­nji ove ku­ći­ce re­t­ko gde ko­ri­sti u gra­d­nji, pa ta­ko ni­je­dan ek­ser ni­je upo­tre­bljen u izgra­d­nji - ot­kri­va nam Jo­kić.



Vo­da je u tom tre­nu­t­ku či­ta­vih de­set me­ta­ra ni­ža ne­go zi­mi, pa je i pri­sta­nak ča­m­ca uz ste­nu mno­go la­k­ši. Ipak, isku­stvo i ov­de do­la­zi do izra­ža­ja ka­ko ne bi do­šlo do ha­va­ri­je, po­što mo­tor mo­ra da se uga­si pre pri­sta­ja­nja, a on­da se ča­mac isklju­či­vo ve­sli­ma pri­bli­ži ste­ni. Oda­tle nas ste­pe­ni­ce vo­de pra­k­ti­č­no do ula­za u ku­ći­cu. Ipak, ne­dos­ta­ju po­sled­nja dva me­tra ka­ko bi­smo se po­pe­li na te­ra­su. Ujed­no je to i po­sled­nja pre­pre­ka za ne­že­lje­ne po­se­tio­ce jer je me­ha­ni­zam za­klju­čan. Jo­kić ot­klju­ča­va če­krk sa sa­j­lom ko­jom se spu­šta­ju ste­pe­ni­ce i spa­ja­ju nas s te­ra­som.