- Trenutno je sezona belog tartufa , ali je ona jako loša zato što je bila velika suša, prevelika temperatura ovog leta, pa se oni sporadično se javlja. Njegova sezona, koja se inače, završava u decembru, mogla bi da se produži do kraja januara ako bude klimat kakva mu treba, blaga jesen - objašnjava Jelena Milošević.

Ima mnogo najotrovnije zelene pupavke, njome su se otrovali u Šapcu pre dve godine

Bela varijanta najopasnije zelene pupavke obično se meša sa šampinjonom, upravo ona je otrovala one ljude u Šapcu pre dve godine, a trenutno ima dosta i šampinjona.

- Šampinjon se javio pre dve nedelje u velikim količina. On je bio prethodnica svim gljivama, a sada ga ima sporadično - kaže Jelena Milošević.

Otrovna zavodnica se meša sa lisičarkom

Olovasta rudoliska najčešći uzrok trovanja, a nimalo ne liči na otrovnicu

- Evo, ovde kod nas, u Sremu i Mačvi. U poslednje dve godine bila su četiri trovanja sa njom, u Šidu, preko puta u Mačva, u okolina Šapca. Gljiva daje blage simptome, ali naravno izaziva muku i ono što je važno, ona baš ni čim ne podseća da je otrovna. Ima dosta prijatan miris, jako je velika, robusna gljiva. Jedan primerak može da bude težak i do 400 grama, a nalazi se uvek gomila njih. Znači, nikad ne raste sama pa se bukvalno na jednom mestu ubere 3 kilograma gljiva. Lepo izgleda, kremaste je boje, nema ništa što bi upozorilo da je crvena ili nešto što odbija. Poslednje trovanje sa njom je bilo prošle godine u ovo doba. Znači jednom godišnjicom neko se otruje olovastom rudolijskom - napominje Jelena Milošević.

Na pijaci na jedan papir obratiti pažnju

Pečurke se i dalje prodaju na pijaci, ali nakon onog trovanja u Šapcu, Jelena Milošević objašnjava da su se pijačari osvestili i da su položili zvanje gljivara, a to znači da oni imaju znanje i da raspoznaju gljive , jer su oni barijera između neukih berača.

- U Subotici, Novom Sadu, Beogradu imamo slučajeve gljivara sa položenim zvanjem gljivara. Imamo dva otkupljivača koja imaju položeno zvanje gljivara. Znači, svest se kod tih nekih ključnih ljudi promenila tako da bi bio apel na ljude da idu na pijacu i da ih kupite kod onog ko ima zvanje gljivara. Kupci imaju pravo i da traže na uvid dokaz o zvanju gljivara, a i svi oni koji imaju položeno za zvanje gljivara imaju okačenu svoju karticu na pijaci, koja to dokazuje - navodi sekretarka Mikološko-gljivarskog saveza Srbije.

Simptomi na koje treba obratiti pažnju

- Gljive su lepe, lekovite, zdrave, hrana budućnosti. Mislim da je pametnije pojesti jednu porciju gljiva nego porciju mesa, makar jednom nedeljom. Sa druge strane, usled trovanja pečurkama, prvo se javljaju mučnina, znojenje i povraćanje. To su prvi ti neki znaci koji se javljaju kod ovih blaže otrovnih gljiva. Oni se javljaju od pola sata pa do nekih četiri sata, u zavisnosti od toga kakav je metabolizam, koliko ste pojeli, da li je to bio ceo ručak ili samo kao prilog. Količina koja je pojedena će usloviti brzinu reakcije, ako ste se otrovali - objasnila je Jelena Milošević.