S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 14 do 18 stepeni, one su prethodnih dana bile i za pet do osam stepeni više od napomenutog proseka. Uticaj anticklona nastaviće se i u narednom periodu, što će sprečavati da unutar evropskog kopna i do našeg područja pristignu oblačni i padavinski sistemi sa Atlantika. Zbog toga, oni će se premeštati dosta severnije i južnije, odnosno preko rubnih delova Evrope.