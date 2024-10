- Svaki dan vidimo neke pretnje. Eto, opet je neki učenik pretio da će poneti pištolj... To bih sve povezala sa slobodom koja je data deci da mogu da gledaju razne sadržaje po internetu. Samo posedovanje mobilnog telefona je nepotrebno, i to ukazuje da deca nisu zrela i da im ne treba davati te uređaje. Postavlja se pitanje da li je u ličnoj istoriji devojčice koja je počinila nasilje bilo kontakata na takav način i da li je to samo vrituelno... Što se tiče devojčice koja je pretrpela nasilje, ako je to bilo tako kako je njena majka navela, to je trauma i postraumatski oporavak je poprilično dug. Neophodno je da najbliži pruže podršku - navela je Repac.